Стало известно, какое количество миротворцев Запад может направить в Украину

Европейские страны озвучивают разные цифры относительно численности миротворческого контингента в Украине. Звучат и 15, и 20 тысяч человек, а некоторые надеются на 30 тысяч миротворцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Миротворцы. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что пока никаких военных планов не обнародовано, однако основную часть миротворцев должны прислать Великобритания и Франция. Эти страны будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.

В то же время Турция дала понять, что планирует взять ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

При этом остается непонятным, на каком расстоянии потенциальные миротворцы "Коалиции желающих" будут находиться от линии соприкосновения. Большинство должностных лиц стран ЕС рассказали изданию, что предполагают развертывание их войск на западе Украины для поддержки и обучения ВСУ.

По словам европейских чиновников, которые прозвучали на условиях анонимности, военные США тоже могут присутствовать, но только для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня в Париже проходит ключевая встреча союзников Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева. Главная цель переговоров – максимально согласовать вклад каждой страны в систему сдерживания РФ, чтобы Украина получила четкие и надежные обязательства в случае прекращения боевых действий.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, к президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся более 27 мировых лидеров. США будут представлены спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Их участие рассматривается как часть более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую в дальнейшем могут представить Москве.



