Париж собирает союзников Украины: на кону два важных момента

Сегодня в Париже проходит ключевая встреча союзников Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева. Главная цель переговоров – максимально согласовать вклад каждой страны в систему сдерживания РФ, чтобы Украина получила четкие и надежные обязательства в случае прекращения боевых действий.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, к президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся более 27 мировых лидеров. США будут представлены спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Их участие рассматривается как часть более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую в дальнейшем могут представить Москве.

Накануне встречи в Париж прибыли и высокопоставленные военные чиновники, включая главу Генерального штаба Украины Андрея Гнатова. Их задача – зафиксировать конкретные обязательства союзников в письменном виде. До сих пор, отмечает агентство, многие военные обещания оставались расплывчатыми.

Согласно служебной записке, разосланной 35 делегациям, участники сосредоточатся на формировании многонациональных сил для Украины на случай прекращения огня, а также на более широком пакете гарантий безопасности, включая механизмы реагирования на возможное повторное нападение РФ. Отдельное внимание уделят координации так называемой "Коалиции желающих" с переговорными позициями Киева, Вашингтона и европейских столиц.

Также предлагается согласовать меры по усилению поддержки Украины и наращиванию давления на Россию, если Кремль откажется от переговоров. В то же время европейские чиновники признают: несмотря на активизацию дипломатии с ноября 2025 года, признаков готовности Москвы принять текущие предложения пока нет – территориальный вопрос остается главным препятствием.

