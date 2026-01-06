Париж збирає союзників України: на кону два важливі моменти

Сьогодні у Парижі відбувається ключова зустріч союзників України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва. Головна мета переговорів – максимально узгодити внесок кожної країни у систему стримування РФ, щоб Україна отримала чіткі та надійні зобов'язання у разі припинення бойових дій.

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних осіб, до президента України Володимира Зеленського приєднаються понад 27 світових лідерів. США будуть представлені спецпосланцем президента Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Їхня участь розглядається як частина ширших зусиль щодо формування єдиної позиції України, Європи та США, яку надалі можуть представити Москві.

Напередодні зустрічі до Парижу прибули й високопосадовці, включаючи голову Генерального штабу України Андрія Гнатова. Їхнє завдання – зафіксувати конкретні зобов'язання союзників письмово. Досі, зазначає агентство, багато військових обіцянок залишалися розпливчастими.

Згідно з службовою запискою, розісланою 35 делегаціям, учасники зосередяться на формуванні багатонаціональних сил для України на випадок припинення вогню, а також на ширшому пакеті гарантій безпеки, включаючи механізми реагування на можливий повторний напад РФ. Окрему увагу приділять координації так званої Коаліції охочих з переговорними позиціями Києва, Вашингтона та європейських столиць.

Також пропонується погодити заходи щодо посилення підтримки України та нарощування тиску на Росію, якщо Кремль відмовиться від переговорів. Водночас європейські чиновники визнають: незважаючи на активізацію дипломатії з листопада 2025 року, ознак готовності Москви прийняти поточні пропозиції поки що немає – територіальне питання залишається головною перешкодою.

