Мирний план США мав ще два таємних пункти: що у них було

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев заявив, що бачив ранню версію мирного плану США, яка замість 28 пунктів містила ще два додаткові. За його словами, вони стосувалися фінансового "порятунку" Росії після війни та передбачали новий геополітичний союз США та Росії проти Китаю.

Христо Грозев. Фото з відкритих джерел

Христо Грозев в соцмережі Х розповів, що бачив мирний план США ще пів року тому. Крім того, за його словами, це була "суто російська концепція", яка майже ідентична опублікованого мирного плану США з 28 пунктів. Однак Грозев зауважив, що попередня версія плану містила 30 пунктів, тому з нього прибрали два пункти.

За його словами, першим видаленим пунктом став фінансовий "порятунок" Росії після закінчення війни.

"По-перше, пропозиція про те, щоб США (інвестори) врятували повоєнну Росію від майбутньої рецесії, яка стикається з нестачею грошових коштів та інвестицій, "як у 90-х". Це мало бути стимулом для Трампа", — вказує журналіст.

Щодо другого забраного пункту мирного плану США, то він стосувався союзу з РФ проти Китаю.

"Другою "пропозицією" був новий союз Росії та США проти Китаю. У цьому пункті було включено багато демагогії про "християнський альянс"", — розповів Грозев.

За словами журналіста, мирний план США був "російською, а не спільною розробленою пропозицією".

