Мирный план США имел еще два тайных пункта: что у них было

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что видел раннюю версию мирного плана США, которая вместо 28 пунктов содержала еще два дополнительных. По его словам, они касались финансового "спасения" России после войны и предусматривали новый геополитический союз США и России против Китая.

Христо Грозев. Фото из открытых источников

Христо Грозев в соцсети Х рассказал, что видел мирный план США еще полгода назад. Кроме того, по его словам, это была "чисто российская концепция", которая почти идентична опубликованному мирному плану США из 28 пунктов. Однако Грозев отметил, что предыдущая версия плана содержала 30 пунктов, поэтому с него убрали два пункта.

По его словам, первым удаленным пунктом стало финансовое "спасение" России после окончания войны.

"Во-первых, предложение о том, чтобы США (инвесторы) спасли послевоенную Россию от грядущей рецессии, которая сталкивается с нехваткой денежных средств и инвестиций, "как в 90-х". Это должно было быть стимулом для Трампа", — указывает журналист.

Что касается второго изъятого пункта мирного плана США, то он касался союза с РФ против Китая.

"Вторым "предложением" был новый союз России и США против Китая. В этом пункте было включено много демагогий о "христианском альянсе"", — рассказал Грозев.

По словам журналиста, мирный план США был "российским, а не общим разработанным предложением".

