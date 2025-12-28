logo_ukra

"Мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна": у Зеленського зробили важливе попередження
"Мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна": у Зеленського зробили важливе попередження

Радник ОП Подоляк заявив, що без збереження тиску на Росію мирна угода не відповідатиме очікуванням України.

28 грудня 2025, 11:37
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для досягнення справедливого миру з Росією Україна має зберігати тиск на Москву. За його словами, без цього мирна угода навряд чи відповідатиме очікуванням Києва.

"Мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна": у Зеленського зробили важливе попередження

Україна вимагає тиску на РФ. Фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE зауважив, що для закінчення війни потрібно продовжувати тиск на Росію.

"Щодо мирної угоди, навряд чи, на жаль, у такому вигляді, як нам би хотілось, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто тиск має бути у будь-якому випадку – санкції, мілітарка", — сказав представник Зеленського.

Радник ОП також зауважив, що нинішня суб’єктність України значно вища, ніж рік тому. 

"Ми знаходимось у певній психологічній ямі — це очевидно, чотири роки війни. Але сьогодні суб’єктність безсумнівна. І Росія підсвідомо розуміє, що вона зайшла не туди, і вийти звідси з перемогою, як вона думає, не вийде", — вказав Подоляк.

За його словами, Кремль може намагатися заморозити війну на певних умовах, але у глобальному вимірі вже "тотально програв".

Заява Подоляка пролунала на тлі переговорів Зеленського та Трампа, які мають відбутися 28 грудня у Флориді, США. Очікується, що під час зустрічі лідери країн обговорять гарантії безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США викрили велику брехню Путіна про масштабний наступ на Україну. Аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що заяви російського диктатора є неправдивими.

Також "Коментарі" писали, що Україна може розглянути територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки США під час зустрічі Трампа та Зеленського.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=VyHHeDHZxPs&feature=youtu.be
