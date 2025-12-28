"Мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна": у Зеленського зробили важливе попередження

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для досягнення справедливого миру з Росією Україна має зберігати тиск на Москву. За його словами, без цього мирна угода навряд чи відповідатиме очікуванням Києва.
Україна вимагає тиску на РФ. Фото з відкритих джерел
Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE зауважив, що для закінчення війни потрібно продовжувати тиск на Росію.
Радник ОП також зауважив, що нинішня суб’єктність України значно вища, ніж рік тому.
За його словами, Кремль може намагатися заморозити війну на певних умовах, але у глобальному вимірі вже "тотально програв".
Заява Подоляка пролунала на тлі переговорів Зеленського та Трампа, які мають відбутися 28 грудня у Флориді, США. Очікується, що під час зустрічі лідери країн обговорять гарантії безпеки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США викрили велику брехню Путіна про масштабний наступ на Україну. Аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що заяви російського диктатора є неправдивими.
Також "Коментарі" писали, що Україна може розглянути територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки США під час зустрічі Трампа та Зеленського.