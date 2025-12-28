logo

Война с Россией "Мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина": у Зеленского сделали важное предупреждение
НОВОСТИ

"Мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина": у Зеленского сделали важное предупреждение

Советник ОП Подоляк заявил, что без сохранения давления на Россию мирное соглашение не будет отвечать ожиданиям Украины.

28 декабря 2025, 11:37
Автор:
avatar

Slava Kot

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для достижения справедливого мира с Россией Украина должна сохранять давление на Москву. По его словам, без этого мирное соглашение вряд ли будет соответствовать ожиданиям Киева.

"Мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина": у Зеленского сделали важное предупреждение

Украина требует давления на РФ. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE заметил, что для окончания войны нужно продолжать давление на Россию.

"О мирном соглашении, вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть давление должно быть в любом случае — санкции, милитарка", — сказал представитель Зеленского.

Советник ОП также отметил, что нынешняя субъектность Украины значительно выше, чем год назад.

"Мы находимся в определенной психологической яме — это очевидно четыре года войны. Но сегодня субъектность несомненна. И Россия подсознательно понимает, что она зашла не туда, и выйти отсюда с победой, как она думает, не получится", — указал Подоляк.

По его словам, Кремль может пытаться заморозить войну на определенных условиях, но в глобальном измерении уже "тотально проиграл".

Заявление Подоляка прозвучало на фоне переговоров Зеленского и Трампа, которые должны пройти 28 декабря во Флориде, США. Ожидается, что на встрече лидеры стран обсудят гарантии безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США разоблачили ложь Путина о масштабном наступлении на Украину. Аналитики американского института изучения войны считают, что заявления российского диктатора ложны.

"Комментарии" также писали, что Украина может рассмотреть территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности США во время встречи Трампа и Зеленского.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VyHHeDHZxPs&feature=youtu.be
