"Мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина": у Зеленского сделали важное предупреждение

Slava Kot
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для достижения справедливого мира с Россией Украина должна сохранять давление на Москву. По его словам, без этого мирное соглашение вряд ли будет соответствовать ожиданиям Киева.
Украина требует давления на РФ. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE заметил, что для окончания войны нужно продолжать давление на Россию.
Советник ОП также отметил, что нынешняя субъектность Украины значительно выше, чем год назад.
По его словам, Кремль может пытаться заморозить войну на определенных условиях, но в глобальном измерении уже "тотально проиграл".
Заявление Подоляка прозвучало на фоне переговоров Зеленского и Трампа, которые должны пройти 28 декабря во Флориде, США. Ожидается, что на встрече лидеры стран обсудят гарантии безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США разоблачили ложь Путина о масштабном наступлении на Украину. Аналитики американского института изучения войны считают, что заявления российского диктатора ложны.
"Комментарии" также писали, что Украина может рассмотреть территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности США во время встречи Трампа и Зеленского.