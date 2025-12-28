"Мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина": у Зеленского сделали важное предупреждение

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для достижения справедливого мира с Россией Украина должна сохранять давление на Москву. По его словам, без этого мирное соглашение вряд ли будет соответствовать ожиданиям Киева.

Украина требует давления на РФ. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE заметил, что для окончания войны нужно продолжать давление на Россию.

"О мирном соглашении, вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть давление должно быть в любом случае — санкции, милитарка", — сказал представитель Зеленского.

Советник ОП также отметил, что нынешняя субъектность Украины значительно выше, чем год назад.

"Мы находимся в определенной психологической яме — это очевидно четыре года войны. Но сегодня субъектность несомненна. И Россия подсознательно понимает, что она зашла не туда, и выйти отсюда с победой, как она думает, не получится", — указал Подоляк.

По его словам, Кремль может пытаться заморозить войну на определенных условиях, но в глобальном измерении уже "тотально проиграл".

Заявление Подоляка прозвучало на фоне переговоров Зеленского и Трампа, которые должны пройти 28 декабря во Флориде, США. Ожидается, что на встрече лидеры стран обсудят гарантии безопасности.

