У США викрили велику брехню Путіна про масштабний наступ на Україну

Російська армія не має реальних можливостей для суттєвого нарощування темпів і масштабів наступальних дій проти України, попри регулярні заяви Володимира Путіна про нібито "просування по всій лінії фронту". Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який фактично спростовує риторику Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, що Росія стикається з гострим дефіцитом підготовлених резервів і змушена вести війну в нинішньому, повільному та виснажливому режимі. За оцінками експертів Інституту вивчення війни, така ситуація збережеться щонайменше й у 2026 році, якщо рівень західної підтримки України залишатиметься стабільним.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наприкінці грудня повідомив, що РФ формально виконала план з набору понад 400 тисяч осіб у 2025 році та планує збільшити мобілізацію у 2026-му. Однак, як наголошують у ISW, цього ресурсу вистачає лише для компенсації поточних втрат, а не для створення повноцінного стратегічного резерву.

Через постійну потребу перекидати підрозділи між ділянками фронту російські війська залишають окремі напрямки ослабленими. Саме цим аналітики пояснюють нещодавні успішні контратаки ЗСУ, зокрема поблизу Гуляйполя, Куп’янська та на напрямку Добропілля. За їх даними Росія також не має спроможності відкривати нові фронти чи розширювати обмежені атаки в Сумській і Харківській областях.

"Володимир Путін продовжує стверджувати, що російські війська просуваються вздовж усієї лінії, що не відповідає дійсності. Російські війська наразі не в змозі вирішити жодного з факторів, що ускладнюють їхню здатність проводити швидке просування, або значно збільшити поточні темпи просування", — підсумовують у ISW.

