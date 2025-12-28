В США разоблачили великую ложь Путина о масштабном наступлении на Украину

У российской армии нет реальных возможностей для существенного наращивания темпов и масштабов наступательных действий против Украины, несмотря на регулярные заявления Владимира Путина о якобы "продвижении по всей линии фронта". Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), фактически опровергающем риторику Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что Россия сталкивается с острым дефицитом подготовленных резервов и вынуждена вести войну в нынешнем, медленном и изнурительном режиме. По оценкам экспертов Института изучения войны, такая ситуация сохранится как минимум и в 2026 году, если уровень западной поддержки Украины будет оставаться стабильным.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце декабря сообщил, что РФ формально выполнила план по набору более 400 тысяч человек в 2025 году и планирует увеличить мобилизацию в 2026 году. Однако, как отмечают в ISW, этого ресурса хватает только для компенсации текущих потерь, а не для создания полноценного стратегического резерва.

Из-за постоянной необходимости перебрасывать подразделения между участками фронта русские войска оставляют отдельные направления ослабленными. Именно этим аналитики объясняют недавние успешные контратаки ВСУ, в частности, вблизи Гуляйполя, Купянска и в направлении Доброполья. По их данным, Россия также не имеет возможности открывать новые фронты или расширять ограниченные атаки в Сумской и Харьковской областях.

"Владимир Путин продолжает утверждать, что российские войска продвигаются вдоль всей линии, что не соответствующей действительности. Российские войска пока не в состоянии решить ни одного из факторов, усложняющих их способность проводить быстрое продвижение или значительно увеличить текущие темпы продвижения", — подытоживают в ISW.

