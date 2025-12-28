У Путіна заявили про захоплення Гуляйполя і Мирнограда: в Україні відреагували

Російські державні та пропагандистські медіа поширили заяви про нібито захоплення Гуляйполя і Степногірська в Запорізькій області, а також Мирнограда на Донеччині. В Україні ці повідомлення назвали черговою дезінформацією та елементом інформаційної операції Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що твердження, озвучені Володимиром Путіним і начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, не відповідають реальній ситуації на фронті. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, бої за Гуляйполе і Мирноград тривають, а російські війська не мають контролю над цими містами і вони не змогли там закріпитися.

"Мета цієї інформаційної операції — створити ілюзію "перемог" для західної аудиторії, приховати реальні втрати та провали російської армії на фронті. Як і у випадку з фейками про Куп’янськ, ці заяви не мають нічого спільного з реальною ситуацією", — наголосили у ЦПД.

Військовий кореспондент Богдан Мирошников уточнив, що в Гуляйполі українські сили нині контролюють близько 20% території міста, а бої мають інтенсивний і складний характер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на заяви Путіна про нібито захоплення Гуляйполя і Мирнограда відреагували у Генеральному штабі ЗСУ, де вказали, що вище політичне керівництво Росії знову поширює фейкові повідомлення про "успіхи" армії РФ на фронті, які не мають жодного підтвердження в реальності. У Генштабі пояснюють, що ситуація складна, однак Україна зберігає контроль над частиною населених пунктів.

Також "Коментарі" писали, що Путін зробив заяву про закінчення війни та дав одну пораду Україні.