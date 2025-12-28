У Путина заявили о захвате Гуляйполя и Мирнограда: в Украине отреагировали

Российские государственные и пропагандистские медиа распространили заявления о якобы захвате Гуляйполя и Степногорска в Запорожской области, а также Мирнограда Донецкой области. В Украине эти сообщения назвали дезинформацией и элементом информационной операции Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что утверждения, озвученные Владимиром Путиным и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, не отвечают реальной ситуации на фронте. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, бои за Гуляйполе и Мирноград продолжаются, а у российских войск нет контроля над этими городами и они не смогли там закрепиться.

"Цель этой информационной операции — создать иллюзию "побед" для западной аудитории, скрыть реальные потери и провалы российской армии на фронте. Как и в случае с фейками о Купянске, эти заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией", — подчеркнули в ЦПД.

Военный корреспондент Богдан Мирошников уточнил, что в Гуляйполе украинские силы сейчас контролируют около 20% территории города, а бои носят интенсивный и сложный характер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на заявления Путина о якобы захвате Гуляйполя и Мирнограда отреагировали в Генеральном штабе ВСУ, где указали, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности. В Генштабе объясняют, что ситуация сложная, но Украина сохраняет контроль над частью населенных пунктов.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал заявление об окончании войны и дал один совет Украине.