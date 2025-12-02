"Мають бути готові": що у Верховній Раді говорять про мобілізацію жінок

У найближчій перспективі мобілізація жінок в Україні не розглядається. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Водночас він наголосив, що після завершення війни підхід до оборони держави може суттєво змінитися.

Мобілізація жінок в Україні. Фото з відкритих джерел

Федір Веніславський в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що Україна повинна мислити стратегічно та готуватися до потенційних загроз навіть після укладення мирної угоди. За його словами, країна має формувати культуру всенародного спротиву, адже ризик повторної агресії з боку Росії зберігатиметься й у майбутньому.

"Маємо бути готові, що рано чи пізно у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну. Тому після війни, ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни", — сказав Веніславський.

Попри це, парламентар наголосив, що зараз жодних законодавчих змін щодо мобілізації жінок немає.

"На сьогоднішній день у комітеті немає жодного законопроєкту, спрямованого на примусову мобілізацію жінок. І найближчим часом таких змін не передбачається", — додав Веніславський.

