"Должны быть готовы": что в Верховной Раде говорят о мобилизации женщин

В ближайшей перспективе мобилизация женщин в Украине не рассматривается. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. В то же время, он отметил, что после завершения войны подход к обороне государства может существенно измениться.
Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников
Федор Вениславский в интервью "Телеграфу" заявил, что Украина должна мыслить стратегически и готовиться к потенциальным угрозам даже после заключения мирного соглашения. По его словам, страна должна формировать культуру всенародного сопротивления, ведь риск повторной агрессии со стороны России будет сохраняться и в будущем.
Несмотря на это, парламентарий подчеркнул, что сейчас никаких законодательных изменений по мобилизации женщин нет.
