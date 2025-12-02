"Должны быть готовы": что в Верховной Раде говорят о мобилизации женщин

В ближайшей перспективе мобилизация женщин в Украине не рассматривается. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. В то же время, он отметил, что после завершения войны подход к обороне государства может существенно измениться.

Федор Вениславский в интервью "Телеграфу" заявил, что Украина должна мыслить стратегически и готовиться к потенциальным угрозам даже после заключения мирного соглашения. По его словам, страна должна формировать культуру всенародного сопротивления, ведь риск повторной агрессии со стороны России будет сохраняться и в будущем.

"Должны быть готовы, что рано или поздно у РФ снова может возникнуть желание напасть на Украину. Поэтому после войны, мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке. Поэтому, я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества", — сказал Вениславский.

Несмотря на это, парламентарий подчеркнул, что сейчас никаких законодательных изменений по мобилизации женщин нет.

"На сегодняшний день в комитете нет ни одного законопроекта, направленного на принудительную мобилизацию женщин. И в ближайшее время такие изменения не предвидятся", — добавил Вениславский.

