Масштабна мобілізація у РФ: для України озвучено єдиний варіант

В Росії планують оголосили масштабну мобілізацію. У російських пабліках шириться інформація про проведення призову у жовтні — планують мобілізували ледь не 1,2 млн осіб. Українські захисники зазначають, що насправді вдасться зібрати значно менше, однак навіть ці ресурси можуть створити певні проблеми.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін переконаний, що відповіддю на мобілізацію в РФ, яку вони планують в тому чи іншому вигляді, має бути технологічна реформа українського війська та масштабування успішного досвіду, що є у підрозділів.

“У нас є рішення та практики, коли ворог, маючи переважаючі сили, втрачає ініціативу, втрачає величезну кількість особового складу та будь-які можливості для просування. А іноді і позиції. Все це відбувається в першу чергу за рахунок технологічних рішень та грамотного планування”, — пояснив військовий.

Захисник України підсумував, що з мобілізацією в Росії чи без неї — “змагатись за кількістю людей ми з ними все одно не зможемо, і не маємо це робити”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання справедливості може гостро постати особливо після завершення війни. У суспільстві ймовірні серйозні конфлікти, зазначають в Нацполіції.

Начальник поліції в Чернігівській області Володимир Тимошко зазначив, що після війни ті, хто зараз ховаються від ТЦК і поліції, будуть звертатись до поліцейських, щоб ті їх захистили. За його словами, військові, які повернуться із фронту будуть питати “Де ти був?”. Однак у військових інша думка. Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий з позивним “Осман” зазначив, що після війни не буде бажання витрачати час на з'ясування.



