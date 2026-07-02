Масштабная мобилизация в РФ: для Украины озвучен единственный вариант

В России планируют объявить масштабную мобилизацию. В российских пабликах распространяется информация о проведении призыва в октябре – планируют мобилизовать чуть ли не 1,2 млн человек. Украинские защитники отмечают, что на самом деле удастся собрать гораздо меньше, однако даже эти ресурсы могут создать определенные проблемы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин убежден, что ответом на мобилизацию в РФ, которую они планируют в том или ином виде, должна быть технологическая реформа украинской армии и масштабирование успешного опыта в подразделениях.

"У нас есть решения и практики, когда враг, имея превосходящие силы, теряет инициативу, теряет огромное количество личного состава и любые возможности для продвижения. А иногда и позиции. Все это происходит в первую очередь за счет технологических решений и грамотного планирования", — объяснил военный.

Защитник Украины подытожил, что с мобилизацией в России или без нее — "соревноваться по количеству людей мы с ними все равно не сможем, и не должны это делать".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос справедливости может остро возникнуть особенно после завершения войны. В обществе возможны серьезные конфликты, отмечают в Нацполиции.

Начальник полиции в Черниговской области Владимир Тимошко отметил, что после войны те, кто сейчас прячутся от ТЦК и полиции, будут обращаться к полицейским, чтобы те их защитили. По его словам, военные, которые вернутся с фронта, будут спрашивать "Где ты был?". Однако у военных другое мнение. Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным Осман, отметил, что после войны не будет желания тратить время на выяснение.



