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Військові вже не добирають слів: різко відповіли, що буде після війни

Військовий ЗСУ Бунятов прокоментував заяву представника Нацполіції про можливі конфлікти військових та цивільних після завершення війни

2 липня 2026, 00:19
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Кречмаровская Наталия

Питання справедливості може гостро постати особливо після завершення війни. У суспільстві ймовірні серйозні конфлікти, зазначають в Нацполіції.

Військові вже не добирають слів: різко відповіли, що буде після війни

Військові. Ілюстративне фото

Начальник поліції в Чернігівській області Володимир Тимошко зазначив, що після війни ті, хто зараз ховаються від ТЦК і поліції, будуть звертатись до поліцейських, щоб ті їх захистили. За його словами, військові, які повернуться із фронту будуть питати “Де ти був?”.

Однак у військових інша думка. Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий з позивним “Осман” зазначив, що після війни не буде бажання витрачати час на з'ясування. 

“У цих деганів або стоїть чітка задача по дискредитації військових, або вони реально дебіли”, — зазначив воїн ЗСУ. 

За його словами, єдине чого будуть хотіти військові після війни — покращувати свої соціально побутові умови і бути з сімʼями. Підкреслив, що йому абсолютно не хочеться витрачати свій час на те, щоб з кимось “рамситися” під підливою “І шо ты ваєвал?”.

“Себе захищати навчіться, бачили ми вашу компетентність в момент коли вона була потрібною. “Ми переможемо” мені подобається найбільше, перемагало б*я”, — резюмував військовий ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання демобілізації залишається одним із найскладніших під час повномасштабної війни. Українська влада неодноразово заявляла, що шукає механізм, який дозволить поступово звільняти військових без втрати боєздатності армії. Водночас остаточного рішення поки немає.

Штучний інтелект спрогнозував, коли та за яких умов можлива демобілізація в Україні.




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Джерело: https://t.me/stanislav_osman/10762
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