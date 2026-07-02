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Военные уже не подбирают слова: резко ответили, что будет после войны

Военный ВСУ Бунятов прокомментировал заявление представителя Нацполиции о возможных конфликтах военных и гражданских по окончании войны

2 июля 2026, 00:19
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Кречмаровская Наталия

Вопрос справедливости может остро возникнуть особенно после окончания войны. В обществе возможны серьезные конфликты, отмечают в Нацполиции.

Военные уже не подбирают слова: резко ответили, что будет после войны

Военные. Иллюстративное фото

Начальник полиции в Черниговской области Владимир Тимошко отметил, что после войны те, кто сейчас прячутся от ТЦК и полиции, будут обращаться к полицейским, чтобы те их защитили. По его словам, военные, которые вернутся с фронта, будут спрашивать "Где ты был?".

Однако у военных другое мнение. Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным Осман заметил, что после войны не будет желания тратить время на выяснение.

"У этих деганов или стоит четкая задача по дискредитации военных, или они реально дебили", — отметил воин ВСУ.

По его словам, единственное чего будут хотеть военные после войны – улучшать свои социально бытовые условия и быть с семьями. Подчеркнул, что ему совершенно не хочется тратить свое время на то, чтобы с кем-то "рамситься" под подливой "И что ты воевал?".

"Себя защищать научитесь, видели мы вашу компетентность в момент, когда она была нужной. "Мы победим" мне нравится больше всего, побеждало б*я", — резюмировал военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос демобилизации остается одним из самых сложных во время полномасштабной войны. Украинские власти неоднократно заявляли, что ищут механизм, который позволит постепенно увольнять военных без потери боеспособности армии. В то же время, окончательного решения пока нет.

Искусственный интеллект спрогнозировал, когда и при каких условиях возможна демобилизация в Украине.




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Источник: https://t.me/stanislav_osman/10762
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