Питання демобілізації залишається одним із найскладніших під час повномасштабної війни. Українська влада неодноразово заявляла, що шукає механізм, який дозволить поступово звільняти військових без втрати боєздатності армії. Водночас остаточного рішення поки немає. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи буде демобілізація в Україні і коли.

Демобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році Україна, найімовірніше, рухатиметься саме до поетапної моделі демобілізації. Якщо вдасться стабілізувати фронт, покращити комплектування армії та реалізувати реформу контрактної служби, перші масштабні рішення можуть бути ухвалені вже після створення достатнього резерву. До того часу пріоритетом залишатиметься баланс між потребами оборони та справедливими умовами служби для військових.

Чат-бот Gemini припускає, що повної та одночасної демобілізації до завершення бойових дій не відбудеться. Проте у 2026 році розпочнеться поетапне звільнення тих, хто відслужив понад 36 місяців. Влада впроваджуватиме індивідуальні механізми. Військові зможуть скористатися тривалими ротаціями або калькулятором демобілізації від Міноборони, який враховує бойові дні. Процес буде тривалим, адже збереження фронту залишається пріоритетом. Масове повернення додому стане можливим лише за умов стабілізації передової та притоку нових контрактників.

Чат-бот Deepseek зазначає, що у 2026 році буде не загальна демобілізація, а поетапна ротація. Ймовірно, будуть прийняті зміни до законодавства, які дозволять звільняти військових за сумарною тривалістю служби (наприклад, 36 місяців), але цей процес буде розтягнутий у часі. Чекати, що більшість бійців повернуться додому найближчими місяцями, не варто. Певні механізми відпочинку та ротацій будуть запущені, але вони будуть жорстко прив’язані до стабілізації фронту. Найреалістичніший сценарій — початок системної ротації не раніше другої половини 2026 року.

Чат-бот Grok гадає, що масової демобілізації в найближчі місяці не буде, оскільки воєнний стан продовжено і потреби фронту залишаються високими. Однак до кінця 2026 року реально очікувати старту поетапної ротації та звільнення частини військових, які служать з 2014-2022 років, особливо тих, хто довго перебував на передовій. Це станеться за умови успішного розширення контрактної служби та стабільної мобілізації. Повна демобілізація можлива лише після значного покращення безпекової ситуації або завершення активної фази війни. Такий підхід балансує між гуманітарними потребами військових і необхідністю захисту країни. Головне, щоб процес був прозорим і справедливим.

Погляди чат-ботів загалом збігаються в одному ключовому висновку: повної демобілізації найближчим часом не буде. Усі моделі прогнозують збереження воєнного стану як головного обмежувального фактора та акцентують на пріоритеті боєздатності армії. У підсумку, всі відповіді відображають обережний і залежний від ситуації на фронті підхід. Демобілізація розглядається не як одноразове рішення, а як довгий етапний процес, який напряму пов’язаний із безпековими умовами та здатністю держави підтримувати армію.

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