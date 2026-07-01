Вопрос демобилизации остается одним из самых сложных во время полномасштабной войны. Украинские власти неоднократно заявляли, что ищут механизм, который позволит постепенно увольнять военных без потери боеспособности армии. В то же время, окончательного решения пока нет. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, будет ли демобилизация в Украине и когда.

Демобилизация. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026 году Украина, вероятнее всего, будет двигаться именно к поэтапной модели демобилизации. Если удастся стабилизировать фронт, улучшить комплектование армии и реализовать реформу контрактной службы, то первые масштабные решения могут быть приняты уже после создания достаточного резерва. До этого времени приоритетом будет оставаться баланс между потребностями обороны и справедливыми условиями службы для военных.

Чат-бот Gemini предполагает, что полной и одновременной демобилизации до завершения боевых действий не произойдет. Однако в 2026 году начнется поэтапное увольнение тех, кто отслужил более 36 месяцев. Власти будут внедрять индивидуальные механизмы. Военные смогут воспользоваться длительными ротациями или калькулятором демобилизации от Минобороны, учитывающим боевые дни. Процесс будет длительным, ведь сохранение фронта остается приоритетом. Массовый возврат домой станет возможным только при стабилизации передовой и приток новых контрактников.

Чат-бот Deepseek отмечает, что в 2026 году будет не всеобщая демобилизация, а поэтапная ротация. Вероятно, будут приняты изменения в законодательство, которые позволят увольнять военных по суммарной продолжительности службы (например, 36 месяцев), но этот процесс будет растянут во времени. Ждать, что большинство бойцов вернутся домой в ближайшие месяцы, не стоит. Некоторые механизмы отдыха и ротаций будут запущены, но они будут жестко привязаны к стабилизации фронта. Самый реалистичный сценарий – начало системной ротации не ранее второй половины 2026 года.

Чат-бот Grok считает, что массовой демобилизации в ближайшие месяцы не будет, поскольку военное положение продолжено и потребности фронта остаются высокими. Однако до конца 2026 года реально ожидать старта поэтапной ротации и увольнения части военных, которые служат с 2014-2022 годов, особенно тех, кто долго находился на передовой. Это произойдет при успешном расширении контрактной службы и стабильной мобилизации. Полная демобилизация возможна только после значительного улучшения ситуации безопасности или завершения активной фазы войны. Такой подход балансирует между гуманитарными военными потребностями и необходимостью защиты страны. Главное, чтобы процесс был прозрачным и справедливым.

Взгляды чат-ботов в общем-то совпадают в одном ключевом выводе: полной демобилизации в ближайшее время не будет. Все модели прогнозируют сохранение военного положения как главного ограничительного фактора и акцентируют внимание на приоритете боеспособности армии. В итоге все ответы отражают осторожный и зависимый от ситуации на фронте подход. Демобилизация рассматривается не как одноразовое решение, а как длительный этапный процесс, напрямую связанный с условиями безопасности и способностью государства поддерживать армию.

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