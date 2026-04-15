logo_ukra

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Росія масштабно атакувала Україну: що відомо про удари по Дніпру, Сумах, Одесі, Черкасах і Запоріжжю

Росія атакувала Україну 327 дронами і ракетами. Наслідки ударів по Дніпру, Сумах, Одесі, Черкасах і Запоріжжю.

15 квітня 2026, 08:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч проти 15 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, застосувавши 327 ракет та дронів. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів країни зокрема Дніпро, Суми, Одеса, Черкаси та Запоріжжя. Після російської атаки зафіксовано руйнування, пожежі та жертви.

Росія атакувала Україну

Удар по Сумах

У Сумах російський дрон влучив у промислову зону, спричинивши пожежу. Під час гасіння російські війська завдали повторних ударів по тому ж місцю. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання, попри ризик нових атак. Згодом удари повторилися ще раз. За попередніми даними, постраждалих немає.

Обстріл Дніпра та області

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Постраждали троє людей, серед них 29-річна жінка, яку госпіталізували. Також обстрілів зазнав Нікопольський район та прилеглі громади області.

Атака на Одесу та область

В Одеській області дрони атакували портову інфраструктуру. Зафіксовано пожежі на території складів і адміністративних будівель. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, однак триває оцінка збитків.

Обстріл Черкас

У Черкасах зафіксовано падіння російських дронів у кількох районах міста. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Повітряну тривогу оголошували також у районах області. Інформація про стан постраждалих уточнюється, на місцях працюють екстрені служби.

Атака на Запоріжжя

Найважчі наслідки атаки Росії зафіксовано у Запоріжжі. Внаслідок російського удару загинула 74-річна жінка, яка перебувала в кіоску біля зупинки транспорту. Пошкоджено підприємство, житлові будинки та автостоянку, де спалахнула масштабна пожежа. Місто зазнало серйозних руйнувань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про пряме влучання у балкон: росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Дніпрі. Які наслідки ворожого удару.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини