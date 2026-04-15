Росія масштабно атакувала Україну: що відомо про удари по Дніпру, Сумах, Одесі, Черкасах і Запоріжжю

У ніч проти 15 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, застосувавши 327 ракет та дронів. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів країни зокрема Дніпро, Суми, Одеса, Черкаси та Запоріжжя. Після російської атаки зафіксовано руйнування, пожежі та жертви.

Росія атакувала Україну

Удар по Сумах

У Сумах російський дрон влучив у промислову зону, спричинивши пожежу. Під час гасіння російські війська завдали повторних ударів по тому ж місцю. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання, попри ризик нових атак. Згодом удари повторилися ще раз. За попередніми даними, постраждалих немає.

Обстріл Дніпра та області

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Постраждали троє людей, серед них 29-річна жінка, яку госпіталізували. Також обстрілів зазнав Нікопольський район та прилеглі громади області.

Атака на Одесу та область

В Одеській області дрони атакували портову інфраструктуру. Зафіксовано пожежі на території складів і адміністративних будівель. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, однак триває оцінка збитків.

Обстріл Черкас

У Черкасах зафіксовано падіння російських дронів у кількох районах міста. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Повітряну тривогу оголошували також у районах області. Інформація про стан постраждалих уточнюється, на місцях працюють екстрені служби.

Атака на Запоріжжя

Найважчі наслідки атаки Росії зафіксовано у Запоріжжі. Внаслідок російського удару загинула 74-річна жінка, яка перебувала в кіоску біля зупинки транспорту. Пошкоджено підприємство, житлові будинки та автостоянку, де спалахнула масштабна пожежа. Місто зазнало серйозних руйнувань.

