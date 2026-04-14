Пряме влучання у балкон: росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові вранці 14 квітня

Вранці 14 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники. Один з дронів влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста та спричинив пошкодження і паніку серед мешканців.

Росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові. Фото з відкритих джерел

Про інцидент з дроном, який вдарив по будинку в Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, удар припав на верхні поверхи будинку.

"Влучання бойового дрону у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються. За попередньою інформацією, удар прийшовся на останніх поверхів, зафіксовано невелике задимлення", — йдеться у повідомленні.

Згодом інформацію уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що внаслідок атаки постраждала одна жінка.

"Ворожий удар зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. Влучання БпЛА — у балкон квартири багатоповерхового будинку. Постраждала 44-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомив Синєгубов.

На місці події оперативно працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Вони оцінюють масштаби руйнувань і допомагають мешканцям будинку. За попередніми даними, серйозних конструктивних пошкоджень будівлі немає, однак остаточні висновки ще встановлюються.

Перед атакою Повітряні сили України попереджали про рух російських безпілотників у напрямку міста.

