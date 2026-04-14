Пряме влучання у балкон: росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові вранці 14 квітня

Slava Kot
Вранці 14 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники. Один з дронів влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста та спричинив пошкодження і паніку серед мешканців.
Росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові. Фото з відкритих джерел
Про інцидент з дроном, який вдарив по будинку в Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, удар припав на верхні поверхи будинку.
Згодом інформацію уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що внаслідок атаки постраждала одна жінка.
На місці події оперативно працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Вони оцінюють масштаби руйнувань і допомагають мешканцям будинку. За попередніми даними, серйозних конструктивних пошкоджень будівлі немає, однак остаточні висновки ще встановлюються.
Перед атакою Повітряні сили України попереджали про рух російських безпілотників у напрямку міста.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про сильні вибухи у Харкові 13 квітея. Місцева влада терміново попередила про особливу загрозу.