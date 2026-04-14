Прямое попадание в балкон: россияне атаковали многоэтажку в Харькове утром 14 апреля

Slava Kot
Утром 14 апреля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники. Один из дронов попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города, создал повреждения и навел панику среди жителей.
Россияне атаковали многоэтажку в Харькове. Фото из открытых источников
Об инциденте с дроном, который ударил по дому в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, удар беспилотника пришелся на верхние этажи жилого дома.
Впоследствии информацию уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что в результате атаки пострадала одна женщина.
На месте происшествия оперативно работают спасатели, медики и милиционеры. Они оценивают масштабы разрушений и помогают жильцам дома. По предварительным данным, серьезных конструктивных повреждений здания нет, однако окончательные выводы еще устанавливаются.
Перед атакой Воздушные силы Украины предупреждали о движении российских беспилотников в направлении города.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о сильных взрывах в Харькове 13 апреля. Местные власти срочно предупредили об особой угрозе.