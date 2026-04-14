Прямое попадание в балкон: россияне атаковали многоэтажку в Харькове утром 14 апреля

Утром 14 апреля российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники. Один из дронов попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города, создал повреждения и навел панику среди жителей.

Россияне атаковали многоэтажку в Харькове. Фото из открытых источников

Об инциденте с дроном, который ударил по дому в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, удар беспилотника пришелся на верхние этажи жилого дома.

"Попадание боевого дрона в многоэтажку в Шевченковском районе. Последствия уточняются. По предварительной информации, удар пришелся на последних этажей, зафиксировано небольшое задымление", — говорится в сообщении.

Впоследствии информацию уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что в результате атаки пострадала одна женщина.

"Вражеский удар зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Попадание БпЛА — в балкон квартиры многоэтажного дома. Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил Синегубов.

На месте происшествия оперативно работают спасатели, медики и милиционеры. Они оценивают масштабы разрушений и помогают жильцам дома. По предварительным данным, серьезных конструктивных повреждений здания нет, однако окончательные выводы еще устанавливаются.

Перед атакой Воздушные силы Украины предупреждали о движении российских беспилотников в направлении города.

