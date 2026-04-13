Сильні вибухи у Харкові: місцева влада терміново попередила про особливу загрозу

13 квітня Росія здійснила нову атаку на Харків, внаслідок чого місто відчуло серію вибухів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зазначивши, що на цей момент було зафіксовано два вибухи. Він уточнив, що наразі триває з'ясування обставин інциденту.

Очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив факт атаки, додавши, що місто знаходиться під обстрілом ворога. "Залишайтеся в укритті, вибухи пролунали у Шевченківському районі. Ми з'ясовуємо всі деталі. Загроза з повітря залишається", — написав він у своєму повідомленні. Пізніше стало відомо, що один з російських БпЛА впав на території навчального закладу, але інформації про постраждалих поки не надходило.

Водночас ситуація в Україні після закінчення великоднього перемир'я залишається складною. З моменту завершення перемир'я російські війська здійснили 98 атак за допомогою різноманітних ударних безпілотників, серед яких були "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інші. Більшість із цих атак спрямовані на інфраструктурні об'єкти та військові цілі.

У ніч проти 13 квітня росіяни продовжили терор, завдавши ударів по українських містах. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, в результаті чого понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. У Запорізькій області пролунали вибухи, які пошкодили промислову інфраструктуру міста.

Також, внаслідок нічної атаки на об'єкт у Кропивницькому районі, виникла пожежа. У Дніпровському районі 13 квітня відбувся обстріл, в результаті якого є постраждала особа та серйозні руйнування.

Незважаючи на домовленість між Україною та Росією про великоднє перемир'я, російська агресія не припиняється. Наприкінці 12 квітня Росія знову почала тероризувати українців, що підриває будь-які надії на мирні переговори та стабільність в регіоні.

