Сильные взрывы в Харькове: местные власти срочно предупредили об особой угрозе

13 апреля Россия совершила новую атаку на Харьков, в результате чего город почувствовал серию взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, отметив, что на данный момент было зафиксировано два взрыва. Он уточнил, что в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов подтвердил факт атаки, добавив, что город находится под обстрелом врага. "Оставайтесь в укрытии, взрывы прогремели в Шевченковском районе. Мы выясняем все детали. Угроза с воздуха остается", — написал он в своем сообщении. Позже стало известно, что один из российских БПЛА упал на территории учебного заведения, но информации о пострадавших пока не поступало.

В то же время, ситуация в Украине после окончания пасхального перемирия остается сложной. С момента завершения перемирия российские войска совершили 98 атак с помощью различных ударных беспилотников, среди которых были "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другие. Большинство этих атак направлены на инфраструктурные объекты и военные цели.

В ночь на 13 апреля россияне продолжили террор, нанеся удары по украинским городам. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, в результате чего более 12 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В Запорожской области прогремели взрывы, повредившие промышленную инфраструктуру города.

Также, в результате ночной атаки на объект в Кропивницком районе, возник пожар. В Днепровском районе 13 апреля произошел обстрел, в результате которого пострадало лицо и серьезные разрушения.

Несмотря на договоренность между Украиной и Россией о пасхальном перемирии, российская агрессия не прекращается. В конце 12 апреля Россия снова начала терроризировать украинцев, что подрывает какие-либо надежды на мирные переговоры и стабильность в регионе.

