Россия масштабно атаковала Украину: что известно об ударах по Днепру, Сумам, Одессе, Черкассам и Запорожью

В ночь на 15 апреля Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине, применив 327 ракет и дронов. Под ударами оказались сразу несколько регионов страны, в частности, Днепр, Сумы, Одесса, Черкассы и Запорожье. После российской атаки зафиксированы разрушения, пожары и жертвы.

Россия атаковала Украину

Удар по Сумам

В Сумах российский дрон попал в промышленную зону, вызвав пожар. Во время тушения российские войска нанесли повторные удары по тому же месту. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, несмотря на риск новых атак. Впоследствии удары повторились снова. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстрел Днепра и области

В Днепре в результате атаки повреждены административное здание и многоэтажка. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Пострадали три человека, в том числе 29-летняя женщина, которую госпитализировали. Также обстрелам подвергся Никопольский район и прилегающие общины области.

Атака на Одессу и область

В Одесской области дроны атаковали портовую инфраструктуру. Зафиксированы пожары на территории складов и административных зданий. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги огня. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако идет оценка ущерба.

Обстрел Черкасс

В Черкассах зафиксировано падение российских дронов в нескольких районах города. В результате атаки пострадали три человека. Воздушная тревога была объявлена также в районах области. Информация о состоянии пострадавших уточняется, на местах работают экстренные службы.

Атака на Запорожье

Самые тяжелые последствия атаки России зафиксированы в Запорожье. В результате российского удара погибла 74-летняя женщина, находившаяся в киоске возле остановки транспорта. Повреждены предприятие, жилые дома и автостоянка, где вспыхнул масштабный пожар. Город получил серьезные разрушения.

