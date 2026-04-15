Россия масштабно атаковала Украину: что известно об ударах по Днепру, Сумам, Одессе, Черкассам и Запорожью

Slava Kot
В ночь на 15 апреля Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине, применив 327 ракет и дронов. Под ударами оказались сразу несколько регионов страны, в частности, Днепр, Сумы, Одесса, Черкассы и Запорожье. После российской атаки зафиксированы разрушения, пожары и жертвы.
Россия атаковала Украину
В Сумах российский дрон попал в промышленную зону, вызвав пожар. Во время тушения российские войска нанесли повторные удары по тому же месту. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, несмотря на риск новых атак. Впоследствии удары повторились снова. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Днепре в результате атаки повреждены административное здание и многоэтажка. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Пострадали три человека, в том числе 29-летняя женщина, которую госпитализировали. Также обстрелам подвергся Никопольский район и прилегающие общины области.
В Одесской области дроны атаковали портовую инфраструктуру. Зафиксированы пожары на территории складов и административных зданий. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги огня. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако идет оценка ущерба.
В Черкассах зафиксировано падение российских дронов в нескольких районах города. В результате атаки пострадали три человека. Воздушная тревога была объявлена также в районах области. Информация о состоянии пострадавших уточняется, на местах работают экстренные службы.
Самые тяжелые последствия атаки России зафиксированы в Запорожье. В результате российского удара погибла 74-летняя женщина, находившаяся в киоске возле остановки транспорта. Повреждены предприятие, жилые дома и автостоянка, где вспыхнул масштабный пожар. Город получил серьезные разрушения.
