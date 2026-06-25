Масована атака на Крим: що сталося на півострові

Крим у ніч на 25 червня масово накрили безпілотники, що летіли на півострів з усіх боків. У містах та населених пунктах фіксували вибухи та відключення електроенергії.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Першотравневий, Красноперекопський, Сімферопольський райони, власне Сімферополь та Севастополь, Євпаторія та Ялта – це ще далеко не всі локації, де зафіксовано польоти дронів та вибухи.

Таврійська та Балаклавська ТЕЦ опинилися під обстрілом, через що повідомляється про масові відключення світла. Наприклад, Ялта повністю пішла в блекаут на деякий час.

Місцеві жителі у соцмережі повідомляли, що дрони потривожили і курортну Євпаторію.

Очікується, що путінська влада півострова сповістила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин. Більше того, мобільні вогневі групи у Севастополі намагалися збити безпілотники прямо над житловими будинками, повідомляють пабліки.

Повідомлялося також про потужний вибух у районі аеродрому "Кача", який стався близько четвертої ранку.

Пізніше у партизанському русі "АТЕШ" заявили про атаку на весь півострів.

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