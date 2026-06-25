logo_ukra

BTC/USD

61668

ETH/USD

1652.62

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Масована атака на Крим: що сталося на півострові
commentss НОВИНИ Всі новини

Масована атака на Крим: що сталося на півострові

Після нальоту дронів міста поглинають блекаути

25 червня 2026, 06:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Крим у ніч на 25 червня масово накрили безпілотники, що летіли на півострів з усіх боків. У містах та населених пунктах фіксували вибухи та відключення електроенергії.

Масована атака на Крим: що сталося на півострові

Крим. Фото: із відкритих джерел

Першотравневий, Красноперекопський, Сімферопольський райони, власне Сімферополь та Севастополь, Євпаторія та Ялта – це ще далеко не всі локації, де зафіксовано польоти дронів та вибухи.

Таврійська та Балаклавська ТЕЦ опинилися під обстрілом, через що повідомляється про масові відключення світла. Наприклад, Ялта повністю пішла в блекаут на деякий час.

Місцеві жителі у соцмережі повідомляли, що дрони потривожили і курортну Євпаторію.

Очікується, що путінська влада півострова сповістила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин. Більше того, мобільні вогневі групи у Севастополі намагалися збити безпілотники прямо над житловими будинками, повідомляють пабліки.

Повідомлялося також про потужний вибух у районі аеродрому "Кача", який стався близько четвертої ранку.

Пізніше у партизанському русі "АТЕШ" заявили про атаку на весь півострів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Крим все більше перетворюється на ізольований півострів, де накопичуються системні проблеми з базовою інфраструктурою. Перебої із постачанням пального, дефіцит водних ресурсів та ризики для енергозабезпечення створюють додатковий тиск на економіку та повсякденне життя мешканців. Як ці виклики впливають на ситуацію на фронті? Чому саме зараз ЗСУ посилили атаки щодо критичної інфраструктури Криму? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін буде у розпачі: СБУ розповіла про жирні прильоти на півострові.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини