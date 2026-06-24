Путин будет в отчаянии: СБУ рассказала о жирных прилетах на полуострове

Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма, нанеся удары по системам противовоздушной обороны и военной инфраструктуре российских войск. Об этом сообщили в СБУ, отметив, что действия выполнялись силами Центра спецопераций "Альфа" в соответствии с задачами, определенными руководством государства.

Крым. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, удары были нанесены в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское". Именно эти объекты играют ключевую роль в обеспечении российского авиационного присутствия на полуострове и контроле над акваторией Черного моря.

Предварительно установлено, что на аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара, где хранилась авиационная техника. Это, по оценкам, может отразиться на оперативных возможностях российской авиации в регионе и темпах восстановления боевых ресурсов.

Отдельно сообщается о поражении двух единиц вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400 вблизи Керчи. Также под удар попали два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", которые используются для защиты стратегических объектов от воздушных атак. По данным СБУ, это уже не первый случай поражения подобных систем в этом районе.

В ведомстве подчеркивают, что систематический вывод из строя российской ПВО постепенно снижает уровень защиты оккупированного Крыма и создает дополнительные возможности для дальнейших операций. В СБУ заявляют, что подобные действия будут продолжаться, пока российские войска будут оставаться на украинской территории.

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