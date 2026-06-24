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Путін буде у розпачі: СБУ розповіла про жирні прильоти на півострові

Удар по «Саках», «Гвардійському» та комплексах С-400 і «Панцир-С1» посилює тиск на російську оборону в Криму

24 червня 2026, 11:15
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Кравцев Сергей

Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму, завдавши ударів по системах протиповітряної оборони та військовій інфраструктурі російських військ. Про це повідомили у СБУ, зазначивши, що дії виконувалися силами Центру спецоперацій "Альфа" відповідно до завдань, визначених керівництвом держави.

Путін буде у розпачі: СБУ розповіла про жирні прильоти на півострові

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними відомства, удари були завдані у районі Керченської протоки, а також по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське". Саме ці об’єкти відіграють ключову роль у забезпеченні російської авіаційної присутності на півострові та контролі над акваторією Чорного моря.

Попередньо встановлено, що на аеродромі "Саки" було уражено чотири ангари, де зберігалася авіаційна техніка. Це, за оцінками, може вплинути на оперативні можливості російської авіації в регіоні та темпи відновлення бойових ресурсів.

Окремо повідомляється про ураження двох одиниць озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 поблизу Керчі. Також під удар потрапили два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", що використовуються для захисту стратегічних об’єктів від повітряних атак. За даними СБУ, це вже не перший випадок ураження таких систем у цьому районі.

У відомстві наголошують, що систематичне виведення з ладу російської ППО поступово знижує рівень захисту окупованого Криму та створює додаткові можливості для подальших операцій. У СБУ заявляють, що подібні дії триватимуть і надалі, доки російські війська залишатимуться на українській території.

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Джерело: https://t.me/SBUkr/17912
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