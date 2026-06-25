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Массированная атака на Крым: что начало происходить на полуострове

После налета дронов города поглощают блекауты

25 июня 2026, 06:56
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Кравцев Сергей

Крым в ночь на 25 июня массово накрыли летевшие на полуостров со всех сторон беспилотники. В городах и населенных пунктах фиксировали взрывы и отключение электроэнергии.

Массированная атака на Крым: что начало происходить на полуострове

Крым. Фото: из открытых источников

Первомайский, Красноперекопский, Симферопольский районы, собственно Симферополь и Севастополь, Евпатория и Ялта – это еще далеко не все локации, где зафиксированы полеты дронов и взрывы.

Таврическая и Балаклавская ТЭЦ оказались под обстрелом, из-за чего сообщается о массовых отключениях света. Например, Ялта полностью ушла в блекаут на некоторое время.

Местные жители в соцсети сообщали, что дроны потревожили и курортную Евпаторию.

Ожидаемо, что путинские власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов. Более того, мобильные огневые группы в Севастополе пытались сбить беспилотники прямо над жилыми домами, сообщают паблики.

Сообщалось также о мощном взрыве в районе аэродрома "Кача", который произошел около четырех утра.

Позже в партизанском движении "АТЕШ" заявили об атаке на весь полуостров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым все больше превращается в изолированный полуостров, где накапливаются системные проблемы с базовой инфраструктурой. Перебои со снабжением горючего, дефицит водных ресурсов и риски для энергообеспечения создают дополнительное давление на экономику и повседневную жизнь жителей. Как эти вызовы влияют на ситуацию на фронте? Почему именно сейчас ВСУ усилили атаки по критической инфраструктуре Крыма? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин будет в отчаянии: СБУ рассказала о жирных прилетах на полуострове.




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