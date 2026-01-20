Термінове попередження від МАГАТЕ про Чорнобильську АЕС: що сталося з атомною станцією

Чорнобильська атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання після ураження ключових українських енергетичних об’єктів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, наголосивши на серйозних викликах для ядерної безпеки в умовах триваючої війни.

Чорнобильська АЕС. Фото з відкритих джерел

Рафаель Гроссі розповів, що вранці 20 січня кілька електропідстанцій, критично важливих для безпечної роботи ядерної інфраструктури, зазнали пошкоджень унаслідок масштабної військової діяльності. Через це ЧАЕС залишилася без зовнішнього живлення, а також постраждали лінії електропередач, що забезпечують інші атомні електростанції України.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їхній вплив на ядерну безпеку", — зазначив Гроссі.

Очільник МАГАТЕ наголосив, що навіть знеструмлена ЧАЕС потребує стабільного енергопостачання для підтримання систем моніторингу та безпеки, зокрема сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Раніше Україна попереджала про ризики сценаріїв загрози ядерній безпеці. Ще 17 січня Головне управління розвідки Міноборони України попереджало про можливі удари Росії по підстанціях, які живлять АЕС. У ГУР заявляли, що від’єднання атомних об’єктів від енергосистеми може призвести до масштабних блекаутів і створити додатковий тиск на Київ, який Кремль хоче використати для нав’язування своїх умов Україні.

Водночас секретар профільного комітету Верховної Ради Вікторія Войціцька зазначила, що енергетична стабільність країни нині значною мірою залежить від роботи Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, і вважає малоймовірним їх одночасне виведення з ладу.

