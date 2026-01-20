logo_ukra

Термінове попередження від МАГАТЕ про Чорнобильську АЕС: що сталося з атомною станцією
НОВИНИ

Термінове попередження від МАГАТЕ про Чорнобильську АЕС: що сталося з атомною станцією

Чорнобильська АЕС без зовнішнього струму. МАГАТЕ попереджає про ризики для ядерної безпеки.

20 січня 2026, 15:08
Автор:
avatar

Slava Kot

Чорнобильська атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання після ураження ключових українських енергетичних об’єктів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, наголосивши на серйозних викликах для ядерної безпеки в умовах триваючої війни.

Термінове попередження від МАГАТЕ про Чорнобильську АЕС: що сталося з атомною станцією

Чорнобильська АЕС. Фото з відкритих джерел

Рафаель Гроссі розповів, що вранці 20 січня кілька електропідстанцій, критично важливих для безпечної роботи ядерної інфраструктури, зазнали пошкоджень унаслідок масштабної військової діяльності. Через це ЧАЕС залишилася без зовнішнього живлення, а також постраждали лінії електропередач, що забезпечують інші атомні електростанції України.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їхній вплив на ядерну безпеку", — зазначив Гроссі. 

Очільник МАГАТЕ наголосив, що навіть знеструмлена ЧАЕС потребує стабільного енергопостачання для підтримання систем моніторингу та безпеки, зокрема сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Раніше Україна попереджала про ризики сценаріїв загрози ядерній безпеці. Ще 17 січня Головне управління розвідки Міноборони України попереджало про можливі удари Росії по підстанціях, які живлять АЕС. У ГУР заявляли, що від’єднання атомних об’єктів від енергосистеми може призвести до масштабних блекаутів і створити додатковий тиск на Київ, який Кремль хоче використати для нав’язування своїх умов Україні.

Водночас секретар профільного комітету Верховної Ради Вікторія Войціцька зазначила, що енергетична стабільність країни нині значною мірою залежить від роботи Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, і вважає малоймовірним їх одночасне виведення з ладу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія готує жахливі удари по Україні. На Заході вказали головні цілі Кремля.

Також "Коментарі" писали, що МАГАТЕ заявило про припинення вогню біля Запорізької АЕС.



Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2013562829853409652
