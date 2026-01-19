Росія готує жахливі удари по Україні: на Заході вказали головні цілі Кремля

Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті вказує, що Росія може перейти до нової, ще небезпечнішої фази атак на енергетичну інфраструктуру України. Кремль розглядає можливість завдати далекобійних ударів по підстанціях, які забезпечують електропостачання українських атомних електростанцій. Метою таких дій є від’єднання АЕС від енергосистеми та створення так званих "енергетичних островів", що можуть залишити мільйони цивільних без світла і тепла посеред зими.

Росія готує удари по підстанціях АЕС для тиску у війні проти України. Фото з відкритих джерел

Як вказує ISW, про ризики ударів РФ по підстанціях для АЕС попередили у Головному управління розвідки України. За даними розвідки, Росія намагається паралізувати роботу атомної генерації, яка нині є ключовою опорою української енергосистеми. МАГАТЕ також підтвердило, що за останній тиждень військова активність пошкодила критично важливу підстанцію для Чорнобильської АЕС, а сигнали повітряної тривоги фіксувалися поблизу всіх ядерних об’єктів країни.

Ситуацію ускладнює масштабна хвиля дронових атак. У ніч на 18 січня Росія запустила понад 200 безпілотників, частина з яких влучила у критичну інфраструктуру Харкова, Запоріжжя та Одещини. За словами українських посадовців, з лютого 2022 року РФ завдала понад 600 ударів по енергетичних об’єктах.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія намагається розділити енергетичну мережу України та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії України", — вказують аналітики.

Інститут вивчення війни пояснює, що стратегія Москви у спробі посилити тиск на цивільне населення України. За словами аналітиків, на цьому тлі потреба Києва в додаткових системах ППО та боєприпасах стає критичною, особливо з огляду на ризик ударів по атомній енергетиці в розпал холодів.

