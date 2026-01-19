Россия готовит ужасные удары по Украине: на Западе указали главные цели Кремля

Институт изучения войны (ISW) в новом отчете указывает, что Россия может перейти к новой, еще более опасной фазе атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Кремль рассматривает возможность нанести дальнобойные удары по подстанциям, обеспечивающим электроснабжение украинских атомных электростанций. Целью таких действий является отсоединение АЭС от энергосистемы и создание так называемых "энергетических островов", которые могут оставить миллионы гражданских без света и тепла среди зимы.

Россия готовит удары по подстанциям АЭС по давлению в войне против Украины. Фото из открытых источников

Как указывает ISW, о рисках ударов РФ по подстанциям для АЭС предупредили в Главном управлении разведки Украины. По данным разведки, Россия пытается парализовать работу атомной генерации, ныне являющейся ключевой опорой украинской энергосистемы. МАГАТЭ также подтвердило, что за последнюю неделю военная активность повредила критически важную подстанцию для Чернобыльской АЭС, а сигналы воздушной тревоги фиксировались вблизи всех ядерных объектов страны.

Ситуацию усложняет масштабная волна дроновых атак. В ночь на 18 января Россия запустила более 200 беспилотников, часть из которых попала в критическую инфраструктуру Харькова, Запорожья и Одесской области. По словам украинских чиновников, с февраля 2022 года РФ нанесла более 600 ударов по энергетическим объектам.

"ISW продолжает оценивать, что Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, снабжения и передачи электроэнергии Украины", — указывают аналитики.

Институт изучения войны объясняет, что стратегия Москвы в попытке усилить давление на гражданское население Украины. По словам аналитиков, на этом фоне потребность Киева в дополнительных системах ПВО и боеприпасах становится критической, особенно ввиду риска ударов по атомной энергетике в разгар холодов.

