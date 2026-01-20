Срочное предупреждение от МАГАТЭ о Чернобыльской АЭС: что произошло с атомной станцией

Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение после поражения ключевых украинских энергетических объектов. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отметив серьезные вызовы для ядерной безопасности в условиях продолжающейся войны.

Чернобыльская АЭС. Фото из открытых источников

Рафаэль Гросси рассказал, что утром 20 января несколько электроподстанций, критически важных для безопасной работы ядерной инфраструктуры, получили повреждения в результате масштабной военной деятельности. Поэтому ЧАЭС осталась без внешнего питания, а также пострадали линии электропередач, которые обеспечивают другие атомные электростанции Украины.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность", — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что даже обесточенная ЧАЭС нуждается в стабильном энергоснабжении для поддержки систем мониторинга и безопасности, в частности хранилищ отработанного ядерного топлива.

Ранее Украина предупреждала о рисках сценариев угрозы ядерной безопасности. Еще 17 января Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало о возможных ударах России по питающим АЭС подстанциям. В ГУР заявляли, что отсоединение атомных объектов от энергосистемы может привести к масштабным блекаутам и создать дополнительное давление на Киев, что Кремль хочет использовать для навязывания своих условий Украине.

В то же время секретарь профильного комитета Верховной Рады Виктория Войцицкая отметила, что энергетическая стабильность страны в значительной степени зависит от работы Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, и считает маловероятным их одновременное выведение из строя.

