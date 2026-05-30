Мадяр розкрив втрати РФ: що дрони рознесли в пух і порох

У ніч на 30 травня Сили безпілотних систем завдали удару по аеродрому російських загарбників у Таганрозі. Внаслідок ударів було знищено літаки Ту-142 та інше озброєння РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) у Telegram.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Він уточнив, що знищено 2 Ту-142. Це далекомагістральні протичовнові літаки на базі стратегічного бомбардувальника.

Також було знищено "Іскандер" – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет "земля-земля". Як пояснив Мадяр, дрони "рознесли" його на околицях Таганрога.

"Візит ввічливості до Таганрогу здійснили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей", – зазначив Мадяр, пообіцявши розкрити деталі пізніше.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 27 травня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи, після яких виникли пожежі на об'єктах, пов'язаних із військовою та паливною інфраструктурою РФ. Російські Telegram-канали та місцеві чиновники повідомляли про атаки в Ростовській області, Краснодарському краї, Воронежі, а також у тимчасово окупованому Криму.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 25 травня у кількох регіонах Росії та на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи на тлі атак безпілотників та ракет. Російська влада повідомляла про роботу ППО, перебої з електропостачанням і перекриття важливих трас.

Місцеві жителі Ярославля публікували у соцмережах відео вибухи та можливі влучення безпілотників. Губернатор регіону підтвердив атаку дронів і повідомив про перекриття траси у напрямку Москви.



