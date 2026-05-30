Главная Новости Общество Война с Россией Мадяр раскрыл потери РФ: что дроны разнесли в пух и прах
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр раскрыл потери РФ: что дроны разнесли в пух и прах

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге

30 мая 2026, 11:00
Автор:
Кравцев Сергей

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем нанесли удар по аэродрому российских захватчиков в Таганроге. В результате ударов были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Дрон. Фото: из открытых источников

Он уточнил, что уничтожено 2 Ту-142. Это дальнемагистральные противолодочные самолеты на базе стратегического бомбардировщика.

Также был уничтожен "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет "земля-земля". Как пояснил Мадяр, дроны "разнесли" его в окрестностях Таганрога.

"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей", – отметил Мадяр, пообещав раскрыть детали позже.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 27 мая в нескольких регионах России раздались взрывы, после которых возникли пожары на объектах, связанных с военной и топливной инфраструктурой РФ. Российские Telegram-каналы и местные чиновники сообщали об атаках в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронеже, а также во временно оккупированном Крыму.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 25 мая в нескольких регионах России и на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы на фоне атак беспилотников и ракет. Российские власти сообщали о работе ПВО, перебоях с электроснабжением и перекрытии важных трасс.

Местные жители Ярославля публиковали в соцсетях видео взрывы и возможные попадания беспилотников. Губернатор региона подтвердил атаку дронов и сообщил о перекрытии трассы в направлении Москвы.




Источник: https://t.me/robert_magyar/2419
