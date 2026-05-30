Мадяр раскрыл потери РФ: что дроны разнесли в пух и прах

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем нанесли удар по аэродрому российских захватчиков в Таганроге. В результате ударов были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Дрон. Фото: из открытых источников

Он уточнил, что уничтожено 2 Ту-142. Это дальнемагистральные противолодочные самолеты на базе стратегического бомбардировщика.

Также был уничтожен "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет "земля-земля". Как пояснил Мадяр, дроны "разнесли" его в окрестностях Таганрога.

"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей", – отметил Мадяр, пообещав раскрыть детали позже.

