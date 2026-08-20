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"Мадяр" озвучив тривожне попередження для українців: до чого слід готуватися

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді закликав українців до цілодобової пильності через загрозу масованого терору РФ.

20 серпня 2026, 23:30
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Slava Kot

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" закликав українців зберігати максимальну пильність і готуватися до посилення російських ударів по цивільному населенню. За його словами, Москва не відмовляється від стратегії терору та може нарощувати атаки.

"Мадяр" озвучив тривожне попередження для українців: до чого слід готуватися

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото з відкритих джерел

Бровді опублікував у Facebook повідомлення до українців з попередженням. "Мадяр" побажав українцям "стійкості та зібраності" й наголосив, що попереду можуть бути непрості випробування.

"Вони ж, у*бани, застосовують масований терор проти цивільного населення Неньки. Гинуть і гинутимуть невинні, нане наразі кінця. Цю стратегію “покарання цивільних” хробак лише нарощуватиме, — це очевидно. Тому вмикайте цілодобову функціональну пильність, зібраність та контролюйте особисто складений та перевірений алгоритм дій в умовах ненормованого оголошення повітряних ударів. Сталевих нервів та непохитності духу вам. Бережіть себе та оточуючих", — вказав Бровді.

Разом з тим, командувач СБС зазначив, що українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, пов’язаних з фінансуванням і забезпеченням російської війни. Водночас, Росія відповідає масованими атаками саме по цивільному населенню. Бровді фактично попередив, що така тактика Кремля може продовжуватися. 

"І то не спринт, а марафон з суттєвими перешкодами, — доленосний іспит на витривалість", — додав Бровді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Мадяр" пояснив, навіщо Україна б’є по складах Wildberries у Росії.

Також "Коментарі" писали, як закінчиться війна в Україні: Мадяр назвав 5 ключових умов.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1NquFQafRB/
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