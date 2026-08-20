"Мадяр" озвучив тривожне попередження для українців: до чого слід готуватися

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Slava Kot
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" закликав українців зберігати максимальну пильність і готуватися до посилення російських ударів по цивільному населенню. За його словами, Москва не відмовляється від стратегії терору та може нарощувати атаки.
Роберт "Мадяр" Бровді. Фото з відкритих джерел
Бровді опублікував у Facebook повідомлення до українців з попередженням. "Мадяр" побажав українцям "стійкості та зібраності" й наголосив, що попереду можуть бути непрості випробування.
Разом з тим, командувач СБС зазначив, що українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, пов’язаних з фінансуванням і забезпеченням російської війни. Водночас, Росія відповідає масованими атаками саме по цивільному населенню. Бровді фактично попередив, що така тактика Кремля може продовжуватися.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Мадяр" пояснив, навіщо Україна б’є по складах Wildberries у Росії.
Також "Коментарі" писали, як закінчиться війна в Україні: Мадяр назвав 5 ключових умов.