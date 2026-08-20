"Мадяр" озвучив тривожне попередження для українців: до чого слід готуватися

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" закликав українців зберігати максимальну пильність і готуватися до посилення російських ударів по цивільному населенню. За його словами, Москва не відмовляється від стратегії терору та може нарощувати атаки.

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото з відкритих джерел

Бровді опублікував у Facebook повідомлення до українців з попередженням. "Мадяр" побажав українцям "стійкості та зібраності" й наголосив, що попереду можуть бути непрості випробування.

"Вони ж, у*бани, застосовують масований терор проти цивільного населення Неньки. Гинуть і гинутимуть невинні, нане наразі кінця. Цю стратегію “покарання цивільних” хробак лише нарощуватиме, — це очевидно. Тому вмикайте цілодобову функціональну пильність, зібраність та контролюйте особисто складений та перевірений алгоритм дій в умовах ненормованого оголошення повітряних ударів. Сталевих нервів та непохитності духу вам. Бережіть себе та оточуючих", — вказав Бровді.

Разом з тим, командувач СБС зазначив, що українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, пов’язаних з фінансуванням і забезпеченням російської війни. Водночас, Росія відповідає масованими атаками саме по цивільному населенню. Бровді фактично попередив, що така тактика Кремля може продовжуватися.

"І то не спринт, а марафон з суттєвими перешкодами, — доленосний іспит на витривалість", — додав Бровді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Мадяр" пояснив, навіщо Україна б’є по складах Wildberries у Росії.

Також "Коментарі" писали, як закінчиться війна в Україні: Мадяр назвав 5 ключових умов.