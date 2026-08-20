logo

BTC/USD

72633

ETH/USD

2325.4

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

52.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Мадяр" озвучил тревожное предупреждение для украинцев: к чему следует готовиться
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мадяр" озвучил тревожное предупреждение для украинцев: к чему следует готовиться

Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди призвал украинцев к круглосуточной бдительности из-за угрозы массированного террора РФ.

20 августа 2026, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" призвал украинцев сохранять максимальную бдительность и готовиться к усилению российских ударов по гражданскому населению. По его словам, Москва не отказывается от стратегии террора и может наращивать атаки.

"Мадяр" озвучил тревожное предупреждение для украинцев: к чему следует готовиться

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

Бровди опубликовал в Facebook сообщения украинцам с предупреждением. "Мадьяр" пожелал украинцам "устойчивости и собранности" и подчеркнул, что впереди могут быть непростые испытания.

"Они же, у*баны, применяют массированный террор против гражданского населения Меньки. Погибают и будут погибать невиновные, на данный момент нету конца. Эту стратегию "наказания гражданских" червь будет только наращивать, — это очевидно. Поэтому включайте круглосуточную функциональную бдительность, собранность и контролируйте лично составленный и проверенный алгоритм действий в условиях ненормированного объявления воздушных ударов. Стальные нервы и стойкость духа вам. Берегите себя и окружающих", — указал Бровди.

Вместе с тем, командующий СБС отметил, что украинские военные продолжают наносить удары по целям, связанным с финансированием и обеспечением российской войны. В то же время Россия отвечает массированными атаками именно по гражданскому населению. Бровди фактически предупредил, что подобная тактика Кремля может продолжаться.

"И это не спринт, а марафон с существенными препятствиями, — судьбоносный экзамен на выносливость", — добавил Бровди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по составам Wildberries в России.

Также "Комментарии" писали, как закончится война в Украине: Мадяр назвал 5 ключевых условий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1NquFQafRB/
Теги:

Новости

Все новости