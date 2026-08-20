"Мадяр" озвучил тревожное предупреждение для украинцев: к чему следует готовиться

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Slava Kot
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" призвал украинцев сохранять максимальную бдительность и готовиться к усилению российских ударов по гражданскому населению. По его словам, Москва не отказывается от стратегии террора и может наращивать атаки.
Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников
Бровди опубликовал в Facebook сообщения украинцам с предупреждением. "Мадьяр" пожелал украинцам "устойчивости и собранности" и подчеркнул, что впереди могут быть непростые испытания.
Вместе с тем, командующий СБС отметил, что украинские военные продолжают наносить удары по целям, связанным с финансированием и обеспечением российской войны. В то же время Россия отвечает массированными атаками именно по гражданскому населению. Бровди фактически предупредил, что подобная тактика Кремля может продолжаться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по составам Wildberries в России.
Также "Комментарии" писали, как закончится война в Украине: Мадяр назвал 5 ключевых условий.