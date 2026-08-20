"Мадяр" озвучил тревожное предупреждение для украинцев: к чему следует готовиться

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" призвал украинцев сохранять максимальную бдительность и готовиться к усилению российских ударов по гражданскому населению. По его словам, Москва не отказывается от стратегии террора и может наращивать атаки.

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

Бровди опубликовал в Facebook сообщения украинцам с предупреждением. "Мадьяр" пожелал украинцам "устойчивости и собранности" и подчеркнул, что впереди могут быть непростые испытания.

"Они же, у*баны, применяют массированный террор против гражданского населения Меньки. Погибают и будут погибать невиновные, на данный момент нету конца. Эту стратегию "наказания гражданских" червь будет только наращивать, — это очевидно. Поэтому включайте круглосуточную функциональную бдительность, собранность и контролируйте лично составленный и проверенный алгоритм действий в условиях ненормированного объявления воздушных ударов. Стальные нервы и стойкость духа вам. Берегите себя и окружающих", — указал Бровди.

Вместе с тем, командующий СБС отметил, что украинские военные продолжают наносить удары по целям, связанным с финансированием и обеспечением российской войны. В то же время Россия отвечает массированными атаками именно по гражданскому населению. Бровди фактически предупредил, что подобная тактика Кремля может продолжаться.

"И это не спринт, а марафон с существенными препятствиями, — судьбоносный экзамен на выносливость", — добавил Бровди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Мадяр" объяснил, зачем Украина бьет по составам Wildberries в России.

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