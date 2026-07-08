Летітимуть “Циркони” та “Іскандери”: тривожне попередження на ніч

Російські війська від ранку атакують Київ реактивними дронами. У місті фіксували влучання у житловий будинок, були пожежі на у нежитлових приміщеннях.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Це може бути підготовкою до ракетного удару вночі, попереджають моніторингові канали.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги сьогодні вночі. Стосується жителів столиці та Київської області”, — попереджають мешканців.

Зазначається, що ворог може здійснити ще один комбінований удар із застосуванням балістичних ракет “Іскандер-М”, КН-23 та “Цирконів”.

“Для цього, проводить “розвідку боєм” за допомогою реактивний БпЛА, які протягом дня намагаються прорватись у столицю”, — пояснили моніторингові канали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завдає системних ударів по Києву. Мета лідера РФ Володимира Путіна за версією штучного інтелекту - виснажити систему ППО, завдати економічних збитків, посіяти страх серед населення та вплинути на позицію міжнародних партнерів.

Ситуація з масованими обстрілами може повторитися і на заході України. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців про загрозу ворожих ударів.

“Традиційно, прошу, реагуємо на тривоги. Бачимо, що відбувається в Києві. Не думаймо, що це далеко, насправді я прогнозую, що десь вересень-жовтень буде надзвичайно складний і ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Готуємося до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися Івано-Франківську”, — зазначив він.

Марцінків також припускає, що можлива активізація провокації з білоруської сторони.



