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Летітимуть “Циркони” та “Іскандери”: тривожне попередження на ніч

Ворог може завдати удару балістикою по Києву найближчої ночі

8 липня 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Російські війська від ранку атакують Київ реактивними дронами. У місті фіксували влучання у житловий будинок, були пожежі на у нежитлових приміщеннях. 

Летітимуть “Циркони” та “Іскандери”: тривожне попередження на ніч

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Це може бути підготовкою до ракетного удару вночі, попереджають моніторингові канали. 

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги сьогодні вночі. Стосується жителів столиці та Київської області”, — попереджають мешканців. 

Зазначається, що ворог може здійснити ще один комбінований удар із застосуванням балістичних ракет “Іскандер-М”, КН-23 та “Цирконів”.

“Для цього, проводить “розвідку боєм” за допомогою реактивний БпЛА, які протягом дня намагаються прорватись у столицю”, — пояснили моніторингові канали. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завдає системних ударів по Києву. Мета лідера РФ Володимира Путіна за версією штучного інтелекту - виснажити систему ППО, завдати економічних збитків, посіяти страх серед населення та вплинути на позицію міжнародних партнерів.

Ситуація з масованими обстрілами може повторитися і на заході України. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців про загрозу ворожих ударів. 

“Традиційно, прошу, реагуємо на тривоги. Бачимо, що відбувається в Києві. Не думаймо, що це далеко, насправді я прогнозую, що десь вересень-жовтень буде надзвичайно складний і ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Готуємося до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися Івано-Франківську”, — зазначив він.

Марцінків також припускає, що можлива активізація провокації з білоруської сторони. 




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