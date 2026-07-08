Полетят "Цирконы" и "Искандеры": тревожное предупреждение на ночь

Российские войска с утра атакуют Киев реактивными дронами. В городе фиксировали попадание в жилой дом, были пожары в нежилых помещениях.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Это может быть подготовкой к ракетному удару ночью, предупреждают мониторинговые каналы.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги сегодня ночью. Касается жителей столицы и Киевской области", — предупреждают жителей.

Отмечается, что враг может нанести еще один комбинированный удар с применением баллистических ракет "Искандер-М", КН-23 и "Цирконов".

"Для этого, проводит "разведку боем" с помощью реактивных БПЛА, которые в течение дня пытаются прорваться в столицу", — пояснили мониторинговые каналы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия наносит системные удары по Киеву. Цель лидера РФ Владимира Путина по версии искусственного интеллекта - истощить систему ПВО, нанести экономический ущерб, посеять страх среди населения и повлиять на позицию международных партнеров.

Ситуация с массированными обстрелами может повториться и на западе Украины. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей об угрозе вражеских ударов.

"Традиционно, прошу, реагируем на тревоги. Видим, что происходит в Киеве. Не будем думать, что это далеко, на самом деле я прогнозирую, что где-то сентябрь-октябрь будет чрезвычайно сложен и враг будет бить именно по западу нашей страны. Готовимся к этому вызову, потому что, к сожалению, должны усиливаться противоположные, Ивано-Франковске”, — отметил он.

Марцинкив также предполагает, что возможна активизация провокации с белорусской стороны.



