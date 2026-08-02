Кулеба звернувся до українців з важливим застереженням: про що попередив дипломат

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом Україна не зможе розраховувати на стабільне постачання ракет для систем Patriot, а тому закликав громадян максимально серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги. На його думку, проблема захисту від російської балістики залишатиметься актуальною ще тривалий час.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Кулеба опублікував своє звернення у Facebook після масованої атаки на Київ 1 серпня. Дипломат пояснив, що ракети до американських комплексів Patriot залишаються дефіцитними, а їх виробництво не здатне швидко покрити потреби України та її партнерів.

"Я дуже хочу в таких прогнозах помилятись, але об’єктивно – ракет нема. Ніякого стабільного постачання ракет Patriot ані зі США, ані з інших точок світу в достатній кількості не буде в осяжній перспективі", – наголосив ексміністр.

Кулеба підкреслив, що сьогодні не існує швидкого рішення, яке дозволило б повністю захистити українські міста від балістичних ударів. Саме тому політик закликав громадян уважно стежити за повідомленнями про повітряну небезпеку та негайно прямувати до укриттів у разі загрози.

"Єдиний правильний спосіб поведінки в цій реальності – це максимальна увага до повітряних тривог. Побачили повідомлення про балістику – одразу в укриття", – сказав Кулеба.

Дипломат вважає, що Україна разом з європейськими союзниками має зробити головний акцент на розвитку власних технологій протидії балістичним ракетам. За його словами, саме створення сучасної антибалістичної програми може стати стратегічною відповіддю на нові виклики безпеці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кулеба попередив про тотальну війну та можливі проблеми з постачанням товарів у супермаркети.

Також "Коментарі" писали, що Росія змінила тактику масованих атак по Україні: у США пояснили, на що тепер робить ставку Кремль.