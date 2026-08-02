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Кулеба обратился к украинцам с важным предостережением: о чем предупредил дипломат

Дмитрий Кулеба объяснил, почему стабильной поставки ракет в Patriot не будет и как действовать во время угрозы.

2 августа 2026, 18:10
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Slava Kot

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время Украина не сможет рассчитывать на стабильную поставку ракет для систем Patriot, а потому призвал граждан максимально серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги. По его мнению, проблема защиты от российской баллистики будет оставаться актуальной еще долгое время.

Кулеба обратился к украинцам с важным предостережением: о чем предупредил дипломат

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Кулеба опубликовал свое обращение в Facebook после массированной атаки на Киев 1 августа. Дипломат пояснил, что ракеты в американские комплексы Patriot остаются дефицитными, а их производство не способно быстро покрыть потребности Украины и ее партнеров.

"Я очень хочу в таких прогнозах ошибаться, но объективно – ракет нет. Никаких стабильных поставок ракет Patriot ни из США, ни с других точек мира в достаточном количестве не будет в обозримой перспективе", – подчеркнул экс-министр.

Кулеба подчеркнул, что сегодня не существует быстрого решения, позволяющего полностью защитить украинские города от баллистических ударов. Именно поэтому политик призвал граждан внимательно следить за сообщениями о воздушной опасности и немедленно направляться к укрытиям в случае угрозы.

"Единственный правильный способ поведения в этой реальности – это максимальное внимание к воздушным тревогам. Увидели сообщение о баллистике – сразу в укрытие", – сказал Кулеба.

Дипломат считает, что Украина вместе с европейскими союзниками должна сделать главный упор на развитие собственных технологий противодействия баллистическим ракетам. По его словам, именно создание современной антибаллистической программы может стать стратегическим ответом на новые вызовы безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба предупредил о тотальной войне и возможных проблемах с поставкой товаров в супермаркеты.

Также "Комментарии" писали, что Россия изменила тактику массированных атак по Украине и: в США объяснили, на что теперь делает ставку Кремль.



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