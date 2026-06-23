Крим занурився у темряву: що відомо

У тимчасово окупованому Криму через технологічні порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах і районах півострова. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив "Крименергоінформ".

Крим. Фото: із відкритих джерел

"Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно протягом доби електропостачання буде відновлено", — йдеться у повідомленні.

За даними компанії, відключення зачепили міські округи Євпаторія, Саки, Красноперекопськ і Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський і Красногвардійський райони.

Варто нагадати, у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 23 червня пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про масовану атаку безпілотників. Моніторингові ресурси заявили про нові осередки пожеж у Керчі, Джанкої та поблизу військових об’єктів окупантів. Рух Керченським мостом був перекритий понад п’ять годин.

За даними моніторингової групи "Кримський вітер", супутникові сервіси зафіксували нові термічні аномалії в районі Керченського нафтотерміналу. Об’єкт зазнав атаки 21 червня, а пожежа могла тривати й надалі. Раніше супутникові знімки підтвердили масштабне займання на об’єктах морської інфраструктури в районі Керчі.

Також повідомлялося про пожежі біля залізничної станції "Південна" у Керчі, на в’їзді до міста та поблизу селища Багерове, де російські війська розміщували позиції систем ППО С-300 і С-400. Окремі джерела заявляли про ймовірне займання в районі Керченської ТЕЦ, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Крим дедалі більше перетворюється на ізольований півострів, де накопичуються системні проблеми з базовою інфраструктурою. Перебої з постачанням пального, дефіцит водних ресурсів і ризики для енергозабезпечення створюють додатковий тиск на економіку та повсякденне життя мешканців. Як ці виклики впливають на ситуацію на фронті? Чому саме зараз ЗСУ посилили атаки по критичній інфраструктурі Криму? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



