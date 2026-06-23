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Крым погрузился в темноту: что известно

В части оккупированного Крыма исчез свет

23 июня 2026, 10:45
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму из-за технологических нарушений в электросетях без электроэнергии остались потребители в нескольких городах и районах полуострова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил "Крымэнергоинформ".

Крым погрузился в темноту: что известно

Крым. Фото: из открытых источников

"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет возобновлено", — говорится в сообщении.

По данным компании, отключение затронули городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой, а также Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы.

Стоит напомнить, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 23 июня прозвучала серия взрывов на фоне сообщений о массированной атаке беспилотников. Мониторинговые ресурсы заявили о новых очагах пожаров в Керчи, Джанкое и вблизи военных объектов оккупантов. Движение по Керченскому мосту было перекрыто более пяти часов.

По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", спутниковые сервисы зафиксировали новые термические аномалии в районе Керченского нефтетерминала. Объект подвергся атаке 21 июня, а пожар мог продолжаться и дальше. Ранее спутниковые снимки подтвердили масштабное воспламенение на объектах морской инфраструктуры в районе Керчи.

Также сообщалось о пожарах возле железнодорожной станции "Южная" в Керчи, на въезде в город и близ поселка Багерово, где российские войска размещали позиции систем ПВО С-300 и С-400. Отдельные источники заявляли о возможном возгорании в районе Керченской ТЭЦ, однако официального подтверждения этой информации нет.

Читайте на портале "Комментарии" — Крым все больше превращается в изолированный полуостров, где накапливаются системные проблемы с базовой инфраструктурой. Перебои со снабжением горючего, дефицит водных ресурсов и риски для энергообеспечения создают дополнительное давление на экономику и повседневную жизнь жителей. Как эти вызовы влияют на ситуацию на фронте? Почему именно сейчас ВСУ усилили атаки по критической инфраструктуре Крыма? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/crimeaenergy/6231
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