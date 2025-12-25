logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремлю доведеться йти на компроміси: на Заході оцінили позицію Росії щодо мирного плану
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремлю доведеться йти на компроміси: на Заході оцінили позицію Росії щодо мирного плану

Аналітики ISW вважають, що позиція Росії несумісна з мирними планами України, але Кремль зрештою буде змушений піти на компроміси.

25 грудня 2025, 08:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Позиція Кремля щодо можливого завершення війни проти України залишається жорсткою і несумісною з ключовими мирними ініціативами, запропонованими Києвом та підтриманими Заходом. Водночас у США дедалі частіше лунають оцінки, що без поступок з боку Москви війна завершитися не зможе.

Кремлю доведеться йти на компроміси: на Заході оцінили позицію Росії щодо мирного плану

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті зазначають, що вимоги Росії суперечать як 20-пунктовому мирному плану озвученому президентом Володимиром Зеленським, так і попередньому варіанту з 28 пунктів. 

Зокрема, йдеться про наполягання Кремля на повному виведенні українських військ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, відмові України від членства в НАТО, "демілітаризації" та "денацифікації", а також міжнародному визнанні анексії окупованих територій і скасуванні західних санкцій.

У ISW наголошують, що ці умови фактично повторюють вимоги, які Володимир Путін висував ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Попри це, західні аналітики вважають, що затяжна війна й значні втрати російської армії за мінімальні тактичні здобутки зрештою змушуватимуть Кремль переглянути свою позицію.

Посол США в НАТО Метт Вітакер 23 грудня заявив в ефірі Fox News, що "м’яч зараз на боці Росії" після консультацій між США, Україною та європейськими партнерами. Водночас у Москві вже дали зрозуміти, що не зацікавлені в українських чи європейських контрпропозиціях. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав такі ініціативи "неконструктивними".

На думку ISW, саме ця жорстка позиція Кремля дедалі більше ізолює Росію та підсилює аргументи Заходу, що будь-який реальний мирний процес вимагатиме від Москви відмови від максималістських вимог.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський допускає радикальні поступки щодо питання територій.

Також "Коментарі" писали про те, що буде, якщо Росія знову нападе. Які покарання в мирній угоді є для РФ та України.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-24-2025/
