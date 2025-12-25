logo

Война с Россией Кремлю придется идти на компромиссы: на Западе оценили позицию России по мирному плану
Кремлю придется идти на компромиссы: на Западе оценили позицию России по мирному плану

Аналитики ISW считают, что позиция России несовместима с мирными планами Украины, но Кремль, в конце концов, будет вынужден пойти на компромиссы.

25 декабря 2025, 08:15
Slava Kot

Позиция Кремля по поводу возможного завершения войны против Украины остается жесткой и несовместимой с ключевыми мирными инициативами, предложенными Киевом и поддержанными Западом. В то же время в США все чаще раздаются оценки, что без уступок со стороны Москвы война завершиться не сможет.

Кремлю придется идти на компромиссы: на Западе оценили позицию России по мирному плану

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете отмечают, что требования России противоречат как 20-точечному мирному плану, озвученному президентом Владимиром Зеленским, так и предыдущему варианту из 28 пунктов.

В частности, речь идет о настоянии Кремля на полном выводе украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, отказе Украины от членства в НАТО, "демилитаризации" и "денацификации", а также международном признании аннексии оккупированных территорий и отмене западных санкций.

В ISW отмечают, что эти условия фактически повторяют требования, выдвигаемые Владимиром Путиным еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Несмотря на это, западные аналитики считают, что затяжная война и значительные потери российской армии за минимальные тактические достижения, в конце концов, будут заставлять Кремль пересмотреть свою позицию.

Посол США в НАТО Мэтт Витакер 23 декабря заявил в эфире Fox News, что "мяч сейчас на стороне России" после консультаций между США, Украиной и европейскими партнерами. В то же время в Москве уже дали понять, что не заинтересованы в украинских или европейских контрпредложениях. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал такие инициативы "неконструктивными".

По мнению ISW, именно эта жесткая позиция Кремля все больше изолирует Россию и усиливает аргументы Запада, что любой реальный мирный процесс потребует от Москвы отказа от максималистских требований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский допускает радикальные уступки по вопросу территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что будет, если Россия снова нападет. Какие наказания в мирном соглашении для РФ и Украины.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-24-2025/
