Кремль змінює тактику: як тепер намагається штурмувати Покровськ

Російські загарбники продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямі та намагаються просунутися у бік міста. Окупанти вдаються до одиночних переміщень, розраховуючи, що на це ніхто не реагуватиме. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігоря Яременка.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Розвідник зазначив, що противник застосовує тактику просочування по одному, розраховуючи залишитися непоміченим. Однак Сили оборони фіксують такі спроби та завдають вогневої поразки, щоб не допустити проникнення російських підрозділів у Покровськ та зменшити навантаження на військових, які тримають оборону безпосередньо у місті.

Яременко зазначив, що українські підрозділи також працюють над розширенням та підтримкою логістичних маршрутів у напрямку Покровська та Мирнограда, щоб забезпечити піхоту всім необхідним для оборони.

Крім того, пріоритетним завданням артилерії залишається контрбатарейна боротьба – знищення ворожих артилерійських систем, які регулярно обстрілюють позиції українських військ та операторів дронів. У той же час через високу інтенсивність штурмів артилерійські підрозділи також завдають ударів по живій силі супротивника та його бронетехніці.

