logo

BTC/USD

88689

ETH/USD

2999.95

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный раскрыл точку, которая критически важна для обороны Покровского направления
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный раскрыл точку, которая критически важна для обороны Покровского направления

Родинское стало ключевой точкой боев на Покровском направлении

2 января 2026, 01:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Населённый пункт Родинское является главным центром боевых действий на Покровском направлении. Несмотря на неоднократные заявления противника о якобы полном контроле над городом, реальная ситуация на месте остается совсем другой. Об этом сообщает военный Сил Обороны "Алекс".

Военный раскрыл точку, которая критически важна для обороны Покровского направления

Родинское на Покровском направлении

В самом Родинском продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения пытаются продвинуться сразу по нескольким направлениям: с севера предпринимают попытки обхода в сторону шахтной зоны, а с юга стремятся выйти в тыл украинских позиций со стороны Покровска.

Оборона Родинского имеет критическое значение для всей Покровско-Мирноградской агломерации. Это фактически последний населенный пункт перед большим открытым участком — полями и лесополосами, где вести полноценную оборону будет значительно сложнее.

В случае утраты этого рубежа противник получит возможность более активно применять мотоштурмы и механизированные прорывы, используя открытую местность для быстрого маневра. Именно поэтому содержание Родинского является одной из ключевых задач Сил обороны на этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские спецслужбы потерпели серьезный провал при попытке ликвидировать командира подразделения "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина, воюющего против режима в Москве в составе спецподразделения военной разведки Украины.
Для организации убийства российская сторона выделила полмиллиона долларов. Впрочем, в результате продолжавшейся более месяца многоэтапной спецоперации украинской военной разведке удалось не только сохранить жизнь командира РДК, но и разоблачить круг заказчиков и исполнителей преступления со стороны спецслужб РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6608
Теги:

Новости

Все новости