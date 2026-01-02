Военный раскрыл точку, которая критически важна для обороны Покровского направления

Населённый пункт Родинское является главным центром боевых действий на Покровском направлении. Несмотря на неоднократные заявления противника о якобы полном контроле над городом, реальная ситуация на месте остается совсем другой. Об этом сообщает военный Сил Обороны "Алекс".

Родинское на Покровском направлении

В самом Родинском продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения пытаются продвинуться сразу по нескольким направлениям: с севера предпринимают попытки обхода в сторону шахтной зоны, а с юга стремятся выйти в тыл украинских позиций со стороны Покровска.

Оборона Родинского имеет критическое значение для всей Покровско-Мирноградской агломерации. Это фактически последний населенный пункт перед большим открытым участком — полями и лесополосами, где вести полноценную оборону будет значительно сложнее.

В случае утраты этого рубежа противник получит возможность более активно применять мотоштурмы и механизированные прорывы, используя открытую местность для быстрого маневра. Именно поэтому содержание Родинского является одной из ключевых задач Сил обороны на этом направлении.

