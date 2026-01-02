logo_ukra

BTC/USD

88689

ETH/USD

2999.95

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Денис Капустін живий: як ГУР переграло спецслужби рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Денис Капустін живий: як ГУР переграло спецслужби рф

Провал спецслужб РФ: Денис Капустін живий, а кошти за його ліквідацію підуть на посилення української розвідки

2 січня 2026, 01:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські спецслужби зазнали серйозного провалу під час спроби ліквідувати командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна, який воює проти режиму в Москві у складі спецпідрозділу воєнної розвідки України.

Денис Капустін живий: як ГУР переграло спецслужби рф

Денис Капустін живий

Для організації вбивства російська сторона виділила пів мільйона доларів. Утім, унаслідок багатоетапної спецоперації, що тривала понад місяць, українській воєнній розвідці вдалося не лише зберегти життя командира РДК, а й викрити коло замовників та виконавців злочину з боку спецслужб РФ.

Під час доповіді керівництву ГУР командир спецпідрозділу повідомив, що кошти, призначені для ліквідації Капустіна, були отримані українською стороною. Ці гроші буде спрямовано на посилення бойових і спеціальних підрозділів розвідки.

Станом на тепер командир РДК перебуває на території України та готується до подальшого виконання поставлених завдань. Він долучився до доповіді у режимі відеозв’язку та підтвердив повну готовність повернутися до керівництва підрозділом.

У своєму зверненні керівництво ГУР привітало Дениса Капустіна з успішним завершенням операції та наголосило, що кошти, виділені ворогом для вбивства, зрештою працюватимуть проти нього — на користь української боротьби.

Командир РДК, відомий під позивним White Rex, заявив, що його тимчасова відсутність не вплинула на ефективність підрозділу, і він готовий негайно продовжити виконання бойових і спеціальних завдань.

Операцію було названо зразковою з точки зору контррозвідки та захисту ключових фігур, які ведуть боротьбу проти російського режиму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що у промові Президента не прозвучало ключове слово — перемога. На її думку, будь-які розмови про мир без досягнення переваги над противником є хибними, адже за таких умов це вже не мир, а капітуляція.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/7647
Теги:

Новини

Всі новини