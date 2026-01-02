Російські спецслужби зазнали серйозного провалу під час спроби ліквідувати командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна, який воює проти режиму в Москві у складі спецпідрозділу воєнної розвідки України.

Денис Капустін живий

Для організації вбивства російська сторона виділила пів мільйона доларів. Утім, унаслідок багатоетапної спецоперації, що тривала понад місяць, українській воєнній розвідці вдалося не лише зберегти життя командира РДК, а й викрити коло замовників та виконавців злочину з боку спецслужб РФ.

Під час доповіді керівництву ГУР командир спецпідрозділу повідомив, що кошти, призначені для ліквідації Капустіна, були отримані українською стороною. Ці гроші буде спрямовано на посилення бойових і спеціальних підрозділів розвідки.

Станом на тепер командир РДК перебуває на території України та готується до подальшого виконання поставлених завдань. Він долучився до доповіді у режимі відеозв’язку та підтвердив повну готовність повернутися до керівництва підрозділом.

У своєму зверненні керівництво ГУР привітало Дениса Капустіна з успішним завершенням операції та наголосило, що кошти, виділені ворогом для вбивства, зрештою працюватимуть проти нього — на користь української боротьби.

Командир РДК, відомий під позивним White Rex, заявив, що його тимчасова відсутність не вплинула на ефективність підрозділу, і він готовий негайно продовжити виконання бойових і спеціальних завдань.

Операцію було названо зразковою з точки зору контррозвідки та захисту ключових фігур, які ведуть боротьбу проти російського режиму.

