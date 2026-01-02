Безугла жорстоко розкритикувала новорічну промову Зеленського

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що у промові Президента не прозвучало ключове слово — перемога. На її думку, будь-які розмови про мир без досягнення переваги над противником є хибними, адже за таких умов це вже не мир, а капітуляція.

Безугла про новорічну промову Зеленського

Вона також наголосила, що в держави досі немає чіткого й публічного плану дій. Без системного планування, за її словами, перемога у війні неможлива.

Окрему увагу Безугла приділила питанню військового керівництва. Вона заявила, що сучасна війна потребує нового типу воєначальників — адаптованих до реалій часу, а не людей зі старими підходами чи відстороненим стилем управління. На її переконання, армії потрібна глибока військова реформа.

У цьому контексті депутатка закликала Президента до рішучих кроків, зокрема до кадрових змін у вищому військовому командуванні. Вона прямо заявила про необхідність відставки головнокомандувача та запуску повноцінної реформи Збройних сил.

Попри критику, Безугла підкреслила, що боротьба триває, і саме зараз, на її думку, настав момент для ухвалення складних, але неминучих рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України, за наявною інформацією зі ЗМІ, визначився з кандидатурою нового очільника Офісу президента. Йдеться про чинного уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка. Про це повідомляло Дзеркало Тижня.

Водночас у політичному середовищі таке кадрове рішення оцінюють як суто формальне. Нового керівника ОП вважають значно слабшою фігурою порівняно з попередником, який, попри формальне звільнення, зберігає неофіційний, але ключовий вплив на ухвалення рішень.

