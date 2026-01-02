Безуглая жестоко раскритиковала новогоднюю речь Зеленского

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что в речи Президента не прозвучало ключевое слово — победа. По ее мнению, любые разговоры о мире без достижения превосходства над противником ложны, ведь при таких условиях это уже не мир, а капитуляция.

Безуглая про новогоднюю речь Зеленского

Она также подчеркнула, что у государства до сих пор нет четкого и публичного плана действий. Без системного планирования, по ее словам, победа в войне невозможна.

Особое внимание Безугла уделила вопросу военного руководства. Она заявила, что современная война нуждается в новом типе военачальников — адаптированных к реалиям времени, а не людей со старыми подходами или отстраненным стилем управления. По ее убеждению, армии требуется глубокая военная реформа.

В этом контексте депутат призвала Президента к решительным шагам, в частности к кадровым изменениям в высшем военном командовании. Она прямо заявила о необходимости отставки главнокомандующего и запуске полноценной реформы Вооруженных сил.

Несмотря на критику, Безугла подчеркнула, что борьба продолжается, и именно сейчас, по ее мнению, настал момент для принятия сложных, но неизбежных решений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины, по имеющейся информации из СМИ, определился с кандидатурой нового главы Офиса президента. Речь идет о действующем уполномоченном по санкционной политике Владиславе Власюке. Об этом сообщало Зеркало Недели.

В то же время в политической среде такое кадровое решение оценивают как чисто формальное. Нового руководителя ОП считают значительно более слабой фигурой по сравнению с предшественником, который, несмотря на формальное увольнение, сохраняет неофициальное, но ключевое влияние на принятие решений.

